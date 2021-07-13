عناصر التجارة الداخلية تضبط مواد مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية في دمشق

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق معمل بسكويت (ه) بمنطقة نهر عيشة بمخالفة تزوير بيانات الانتاج والصلاحية لمواد غذائية شملت حلويات أطفال وشيبس وسكاكر وحلويات متنوعة.



وذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق عدي الشبلي، أن المخالف قدم تصريحا خطيا بقيامه بتزوير تاريخ الانتاج والصلاحية وعرضها للبيع للمستهلك مجدداً.



وأضاف شبلي، بأن الضبوط طالت أيضاً بمنطقة نهر عيشة محل (ع)بمخالفة عرض وبيع مادة البسكويت منتهية الصلاحية بكميه ١٠٠٠قطعه والبرامكة محل (ه، م) بمخالفة حيازة مواد غذائية مجهولة المصدر شملت اجبان وحلويات ومنظفات وعبوات شامبو متنوعة ومزيل تعرق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.



وفي حي بالمهاجرين شورى، تم ضبط محل (د،ق) لديه مواد مجهولة المصدر، وسوبر ماركت أول طلعة سوق الجمعة بمخالفة حيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية شملت فريكة وشيبس أطفال ومشروبات غازيه وسكاكر وحلويات.



إضافة إلى ضبط تجهيزات طبية منتهية الصلاحية في شارع الحمراء بناء النحاس محل (ز)، شملت المواد 4000 واخزة حديدية سيرنك مقاس 3مم بكمية 300 قطعة، وسيرنك كرداك مقاس 3مم بكمية 110 قطع، وجميعها منتهي الصلاحية منذ عام 2016.