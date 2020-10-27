عميد كلية طب الأسنان بجامعة تشرين: إصابة طالب واحد بفيروس كورونا

أكد عميد كلية طب الأسنان في جامعة تشرين الدكتور عبد الوهاب نور الله “إصابة طالب سنة رابعة في الكلية بفيروس كورونا، بدون أن تظهر عليه أي أعراض”، مبينا أن “الطالب حالياً موجود في العزل بمشفى الحفة بمحافظة اللاذقية”.



وبين نور الله أن “الطالب هو لاعب في نادي حطين الرياضي، وقد أجرى اختبار كورونا بناء على طلب النادي ولم يبلغ إدارة الكلية بذلك، وقد أبلغت مديرية الصحة الكلية بنتيجة المسحة أنها إيجابية”.



وأضاف نور الله: “كما يشتبه بحالة طالبة دراسات عليا سنة أولى أيضا ظهرت عليها أعراض الإصابة بالفيروس، وتم أخذ مسحة ستظهر نتيجتها مساء الثلاثاء 21 الجاري”.



وأشار نور الله إلى أنه “تم أخذ مسحات لسبع طلاب مخالطين للطالب المصاب، وتم الطلب منهم البقاء في المنزل وعزل أنفسهم لمدة أسبوعين للتأكد من عدم انتقال العدوى إليهم”.



وأكد نور الله أنه “تم إيقاف جميع النشاطات الامتحانية والتدريسية ليوم واحد في كلية طب الأسنان لإجراء عمليات تعقيم شاملة للكلية”.



ونفى نور الله “ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تسجيل 13 إصابة بفيروس كورونا في كلية طب الأسنان لطلاب دراسات عليا وبعض طلاب السنة الرابعة”.



يذكر أن مصدر في مشفى المواساة الجامعي أعلن الاثنين الماضي، عن إصابة أحد أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الحقوق في جامعة دمشق بفيروس كورونا، لافتاً إلى أنه في حالة جيدة الآن وهو يتماثل إلى الشفاء.



تلفزيون الخبر