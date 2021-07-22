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عملية اغتيال في “جيرود” بريف دمشق

قام مجهولان اثنان -يستقلان دراجة نارية ويحملان مسدسين كاتمين للصوت- بقتل شاب في مدينة “جيرود” بمنطقة “القلمون” بريف دمشق.

وأطلق المجهولان الرصاص بشكل مباشر على الشاب “مؤيد كنعان” البالغ من العمر 31 عاماً قرب مدرسة “جيرود 4” بحي “المقاسم” على أطراف المدينة أثناء توجُّهه لمنزله عقب صلاة العيد.
وقالت المصادر, أن الهجوم أدى إلى وفاة الشاب بشكل فوري بعد تعرُّضه لرصاصتين في الرأس ورصاصة في منطقة القلب.

وتم نقل الجثة لمشفى “القطيفة” المجاور لمدينة “جيرود” وحضرت دوريات قسم الشرطة السورية لموقع الجريمة.
ولم يعرف بعد سبب هذه الجريمة الشنيعة في أول أيام عيد الأضحى المبارك أو منفذيها, فيما لا تزال التحقيقات جارية.