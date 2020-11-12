عمل جراحي نوعي.. استئصال ورم سرطاني من شفاه رجل مُسن

تمكّن أطباء مشفى الرازي الحكومي في حلب من إجراء عمل جراحي نوعي في شعبة جراحة الوجه والفكين بعد أن أفضت الجراحة إلى تخليص رجل بعمر (60) عاماً من ورم سرطاني في الشفة السفلية لديه، وتماثله للشفاء كما وضع تحت المراقبة والمتابعة.



واستطاع الكادر الطبي التخصصي بجراحة الفك إجراء الجراحة باتباع خطوات علمية وأكاديمية لآفة ظهرت في كامل منتصف الشفة السفلية تبلغ أبعادها 2,3 سم، وامتدت لباطن الشفة على مدار أربع سنوات قبل إجراء العملية الجراحية.



وفي التفاصيل.. أن الفريق الطبي اتبع أهم الخطوات الطبية والعلمية والأكاديمية، التي يتفوق بها مشفى الرازي من خلال استئصال حواف (1) سم وشقوق التحرير، ومن بعدها تمكن من استئصال الآفة ثم إجراء خياطة تجميلية للشفة وفق الأصول الجراحية.



وقال الطبيب الاختصاصي في شعبة جراحة الفكين في المشفى سامر سخيطة : يحدث سرطان الشفاه في أي مكان على طول الشفة العليا أو السفلى ولكنه أكثر شيوعاً في السفلى وتعود أسبابه إلى التعرض المفرط للشمس واستخدام التبغ والإفراط بالكحوليات، بينما الأعراض تتلخص بظهور بثور أو ورم في الفم لا يزول مع تورم الفك.







تشرين