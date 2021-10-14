على هامش خلافات الصناعيين.. صناعي ابن محافظ سابق يعرض آلاته للبيع

عرض الصناعي أسامة زيود ابن محافظ ريف دمشق الأسبق على صفحته الشخصية على الفيسبوك آلات مصنعه للبيع حيث كتب:



لدينا مكنات جاهزة للعمل وخط إنتاج أقمشة قطنية مصنرة للبيع وليس للاستثمار للجادين فقط التواصل على رقم ٠٩٣٢٠٠٥٠٠٤والهدف من ذلك التقاعد وليس الهجرة.. هذه البلد بلدنا لن نتخلى عنه لذلك قلت مكنات وليس بناء وحفاظاً على الاصدقاء المحترمين.. الخائفين على مصلحة الصناعة والوطن فقط.



وعلى ما يبدو التعليقات على المنشور ربطت الأمر بخلافات الصناعيين الأخيرة ما دفع الصناعي زيود لتوضيح الأمر حيث قال في منشور ثان:



يا جماعة أنا لست مع حلب أو دمشق.. أنا مع الصناعة الوطنية بكامل مقوماته من استثمار الموارد الطبيعية إلى تصنيعها وتحويلها إلى ماده للمستهلك ولن يصبح هذا بالاستيراد إنما بالأمل والعمل والإنتاج الوطني حتى نقول انها صناعة وطنية وليست مدخل انتاج ٨٠٪؜ وتم تحويله بدون ثمن يعود لمصلحة المواطن والدولة وضد تشجيع الاستيراد إلا للمواد الاولية حصراً ولست مع فلان او فلان.. انا مع الصناعة الوطنية السورية واعادة بناء وتطويرها لانها عماد وعامود واساس الاقتصاد الوطني