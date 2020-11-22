علماء يرصدون تزايداً غامضاً بوفيات العالم .. لم يقتلهم “كورونا”

ركزت تقارير الصحة، في سنة 2020، على الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، لكن الباحثين رصدُوا ارتفاعاً “غامضاً” في الوفيات بشكل عام خلال الشهور الأخيرة.



وبحسب دراسة منشورة في مجلة “بابليك هيلث” الطبية، فإن الوفيات غير المرتبطة بوباء كورونا، أي الناجمة عن أسباب أخرى متعددة، زادت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الوباء.



ويرى الخبراء أنه “من الضروري أن نعرف سبب هذا الارتفاع حتى نتصدى له”، بينما يتواصل الوباء في العالم وسط جهود تهدف إلى تطويقه من خلال حملات التطعيم.



وأودى وباء “كورونا” بحياة أكثر من مليون و388 ألف شخص في العالم حتى الآن، أغلبهم من كبار السن و الأشخاص الذين كانوا يعانون اضطرابات صحية قبل أن تنتقل إليه العدوى.