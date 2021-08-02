علماء: مشاكل الرؤية تقلل القدرة العقلية عند كبار السن!

كشفت دراسة أمريكية حديثة أن مشاكل الرؤية ترتبط بزيادة خطر التدهور المعرفي لدى كبار السن.



ووفقاً لمجلة “جاما نتورك أوبن”، فإن الدراسة أجراها علماء من جامعة جونز هوبكنز في الولايات المتحدة الأمريكية وشملت أكثر من 1200 مسن تمت متابعة صحتهم لمدة 7 سنوات تقريباً درس خلالها العلماء العلاقة بين الرؤية والقدرات المعرفية المختلفة كالذاكرة والانتباه والقدرة على التعلم معتمدين على مؤشرات انخفاض حدة البصر.



ووجد العلماء أن ضعف البصر مرتبط بانخفاض الأداء العقلي فالمرضى الذين يعانون مشاكل في الرؤية يعانون أيضاً من تدهور الكلام والذاكرة والانتباه.



ولفت العلماء إلى أن نتائج الدراسة تثبت العلاقة بين الرؤية وصحة العين وشيخوخة الدماغ ما يستدعي إجراء دراسات أوسع للوقوف على تأثير الرؤية وصحة العين على الأداء الإدراكي البشري.