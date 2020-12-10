عقوبات أمريكية جديدة على سوريا في وقت قريب!

كشف المبعوث الأمريكي الجديد إلى سوريا، جويل رايبورن، عن عزم الولايات المتحدة اتخاذ بعض الخطوات في وقت قريب، فيما يتعلق بفرض عقوبات جديدة على سوريا.



كما كشف رايبورن، خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي، اليوم، عن نية بلاده توسيع عقوبات "قانون قيصر" ضد سوريا، لتشمل غير السوريين، وقال إنه لا يستبعد فرض عقوبات على مواطنين روس وجهات روسية بموجب "قانون قيصر".



وعبر المبعوث الأمريكي عن قناعته بأن العقوبات الأمريكية لها تأثيرها على الجهات في الخارج التي تنظر في إمكانية استعادة العلاقات الاقتصادية مع سوريا.



يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع على "قانون قيصر" في كانون الأول 2019، وهو ينص على فرض عقوبات على الحكومة السورية وأفراد وكيانات داعمة لها.