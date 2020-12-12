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عقب انفجار الدرباسية.. الاحتلال التركي يقصف قرى المدنيين في ريف الحسكة

تستمر قوات الاحتلال التركي باستهدافها لقرى المدنيين في ريف مدينة عفرين الواقعة في ريف حلب الشمالي، وذلك في إطار استمرار تفشي حالة الفلتان الأمني في المناطق التي تحتلها تركيا شمالي سورية.

وأفاد “المرصد” المعارض بأن الاحتلال التركي والمجموعات المسلحة التابعة له نفذوا أمس الجمعة، قصفاً مدفعياً على قريتي مرعناز وعقلمية التابعتين لناحية شرا في ريف عفرين.

وفي سياق متصل، قضت طفلة وأصيبت أخرى بانفجار قنبلة جانب سيارة في مدينة الدرباسية شمال الحسكة التي تحتلها تركيا، وذلك بعد يوم واحد من انفجار سيارة مفخخة في مدينة رأس العين.

يشار إلى أن أهالي مناطق شمالي شرق سورية يعيشون معاناة يومية نتيجة حالة الفلتان الأمني المتفشية في مناطقهم (تفجيرات-اغتيالات-خطف….) والقصف المتبادل بين الاحتلال التركي وميليشيا “قوات سوريا الديمقراطية-قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي، والانتهاكات التي تُمارس بحقهم من قطع المياه عنهم واعتقال أبناءهم والاستيلاء على ممتلكاتهم وغيرها من مظاهر الانتهاكات.