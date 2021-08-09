عقاري جبلة يغلق أبوابه الساعة الواحدة ظهرا جراء التقنين الكهربائي ويطالب بإعفائه

يغلق المصرف العقاري في جبلة أبوابه أمام المواطنين والمراجعين، في الساعة الواحدة ظهراَ من كل يوم بسبب الساعات الطويلة للتقنين الكهربائي، وشح مخصصاته من المازوت.



وقال مصدر مطلع في المصرف العقاري، فضل عدم الكشف عن اسمه، : يخدم المصرف حوالي 15 ألف شخص، منهم المتقاعدين العسكريين، ذوي الشهداء، جرحى الحرب، إضافة للمواطنين القادمين من محافظات أخرى.

وأضاف المصدر: تم تخصيصنا من قبل الوزارة بـ 200 ليتر مازوت شهرياَ، وحدد الدوام الرسمي من الساعة الثامنة صباحاَ حتى الثالثة ظهراَ”.



مبينا “أن كميات المازوت المخصصة شهرياَ لاتكفي سوا لتشغيل المولدات لمدة ساعة واحدة يومياَ، ولدينا ساعة ونصف أو ساعتين كهرباء، لذلك نضطر لإغلاق أبواب المصرف الساعة الواحدة ظهراَ.



أما بالنسبة للحلول المرجو تحقيقها، قال المصدر: “يوجد حل أمامنا، هو مد كبل كهربائي من المشفى الوطني في جبلة كونه معفى من التقنين، ويبعد عن المصرف حوالي 800 متر فقط، والإدارة تتكفل بتكلفة الكبل، ودفع أية فواتير تترتب على المصرف.”



واضاف المصدر: الحل الآخر أن يرفد المصرف بخط كهربائي معفى من التقنين أسوةَ بمؤسسات حكومية أخرى، كون المصرف يخدم شريحة كبيرة، وأغلبها من محدودي الدخل، ويتحملون عناء الوصول من القرى، للمصرف للحصول على مستحقاتهم، ولا يمكننا تأجيلهم ليوم أخر.”



يذكر أن المصارف إلى جانب الصرافات المنتشرة في المدن، تعتمد في عملها على الكهرباء، حيث يمكن للمواطنين الحصول على رواتبهم منها، لكن مع مراعاة أوقات التغذية الكهربائية.

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