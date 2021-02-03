عضو مجلس شعب يفجر فضيحة تتعلق بوزارة النفط تحت القبة

كشف نائب في البرلمان خلال جلسة مجلس الشعب اليوم وبحضور وزير النفط المهندس بسام طعمة عن فضيحة كبيرة تتعلق بآبار الغاز .



وخاطب النائب وزير النفط بالقول " هناك آبار غاز تم حقنها بالغاز حتى تظهر على أنها منتجة" أمام الإعلام مطالبا بفتح تحقيق بالموضوع لافتا إلى الآبار المذكورة عملت على أنها منتجة عدة ساعات ثم توقفت..؟



وحول ما تحدث به وزير النفط عن تحسن بإنتاج النفط أكد النائب أن الإنتاج من النفط لم يتحسن بل نقص.



بدوره كلف رئيس مجلس الشعب حموده صباغ النائب بإعداد مذكرة تفصيلية حول موضوع الآبار المذكورة لتقديمها إلى الحكومة.



يذكر أنه وجراء أزمة البنزين المستفحلة والطوابير على الكازيات بعد رفع وزارة النفط لأسعاره إضافة أزمة مازوت التدفئة حيث لم تصل المخصصات بعد إلى أغلب العائلات وفضل الشتاء على أبواب الانتهاء أبدى 45 نائباً رغبتهم بالحديث حول أداء وزارة النفط وتم منح دقيقتين لكل نائب للإدلاء بمداخلته.





صاحبة الجلالة