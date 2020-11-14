عضو مجلس شعب يطالب بإلغاء الدعم عن المحروقات وناشطون يعلقون

طالب عضو مجلس الشعب فيصل جمول بتحويل المبالغ المالية التي تدفعها الدولة لدعم المحروقات إلى المواطن مباشرة و هو حر في أن يشتري المحروقات و الخبز او لا.



فيما رأى ناشطون سوريون بأن هذه الطرح هو طرح سيء وضار بالمواطنين, فمع تراجع سعر الصرف, وارتفاع أسعار المحروقات, فإن أي مبلغ نقدي يحصل عليه المواطن شهرياً بدلاً عن دعم المحروقات, قد لا يشتري له لتر من البنزين بعد فترة.



وأضاف أخرون بأن دعم المحروقات أساسي في هذه المرحلة, فالمواطن لم يعد قادر على تحمل المزيد من الأعباء المالية.