مقتل وإصابة مسلحين من “داعش” إثر اشتباكهم مع الجيش في ريف حماة
قائد “قسد”: مستعدون لإجراء محادثات سلام مع تركيا
ميليشيا (قسد) تختطف ثلاث نساء في مخيم الهول للاجئين بريف الحسكة
بعد سحب نقاطها من ريف حماه وادلب.. تفاصيل الانتشار التركي في جبل الزاوية
غياب دولي عن مؤتمر اللاجئين: مشروع الاستثمار السياسي متواصل
الدفاع الروسية تدعو لتفكيك مخيمات اللاجئين في سورية
تقرير استخباراتي: العالم أمام خطر نشوب حرب عالمية
روسيا تخصص مليار دولار لإعادة بناء منشآت في سورية
تقرير إسرائيلي: التطبيع بين سوريا وإسرائيل أولوية لدى بايدن
الرئيس الأسد: "نعمل بدأب من أجل عودة كل لاجئ يرغب بالعودة"
لافروف:حل أزمة اللاجئين يتطلب توقف بعض الدول عن تسييس هذا الملف
مسلحو الاحتلال التركي يستولون على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في ريف الحسكة
انطلاق المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين
عدوان تركي على قرى ريف الحسكة
الرئيس الأسد: قضية اللاجئين هي قضية سورية وحلها لايعتمد فقط على الحكومة السورية

عضو لجنة تجار ومصدّري الخضر والفواكه بدمشق: أقل من ٥٠٠ طن خضر تدخل سوق الهال يومياً

بيّن عضو لجنة تجار ومصدّري الخضر والفواكه بدمشق موفق الطيار أن الكميات التي تدخل سوق الهال من الخضر حالياً قليلة جداً قياساً بالفترة السابقة.

وأوضح أن ما يدخل سوق الهال حالياً من الخضر بالمجمل هو أقل من ٥٠٠ طن يومياً، في حين أن الكمية التي كانت تدخل السوق قبل حوالي شهر، أي قبل الأمطار، بحدود ١٥٠٠ طن، ما يعني أن الكمية انخفضت بنسبة ٦٦.٦ بالمئة.

وأعاد ارتفاع أسعار الخضر مؤخرأ إلى انتهاء موسم الإنتاج الصيفي.

وأشار إلى أنه مع بداية هطول الأمطار توقف إنتاج البندورة وغيرها من الخضر المنتجة في حوران، مبيناً أن البندورة الموجودة في السوق حالياً بندورة مخزنة لدى المزارعين في حوران وهي ليست بجودة البندورة التي كانت تُنتج في الصيف.

ولفت إلى أن إنتاج البندورة المحمية في البيوت البلاستيكية في الساحل بدأ حالياً لكن بكميات قليلة، مبيناً أن إنتاجها سيزداد حتماً وبشكل كبير مع نهاية الشهر القادم، وبالتالي من المؤكد أن تنخفض أسعار البندورة مع زيادة الإنتاج.


الوطن