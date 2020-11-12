عضو لجنة تجار ومصدّري الخضر والفواكه بدمشق: أقل من ٥٠٠ طن خضر تدخل سوق الهال يومياً

بيّن عضو لجنة تجار ومصدّري الخضر والفواكه بدمشق موفق الطيار أن الكميات التي تدخل سوق الهال من الخضر حالياً قليلة جداً قياساً بالفترة السابقة.



وأوضح أن ما يدخل سوق الهال حالياً من الخضر بالمجمل هو أقل من ٥٠٠ طن يومياً، في حين أن الكمية التي كانت تدخل السوق قبل حوالي شهر، أي قبل الأمطار، بحدود ١٥٠٠ طن، ما يعني أن الكمية انخفضت بنسبة ٦٦.٦ بالمئة.



وأعاد ارتفاع أسعار الخضر مؤخرأ إلى انتهاء موسم الإنتاج الصيفي.



وأشار إلى أنه مع بداية هطول الأمطار توقف إنتاج البندورة وغيرها من الخضر المنتجة في حوران، مبيناً أن البندورة الموجودة في السوق حالياً بندورة مخزنة لدى المزارعين في حوران وهي ليست بجودة البندورة التي كانت تُنتج في الصيف.



ولفت إلى أن إنتاج البندورة المحمية في البيوت البلاستيكية في الساحل بدأ حالياً لكن بكميات قليلة، مبيناً أن إنتاجها سيزداد حتماً وبشكل كبير مع نهاية الشهر القادم، وبالتالي من المؤكد أن تنخفض أسعار البندورة مع زيادة الإنتاج.







الوطن