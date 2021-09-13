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عصابة نصب في جرمانا بدمشق.. ليرات ذهبية بأكثر من 30 مليون ليرة

في عملية نوعية محكمة تمكنت إحدى مفارز ضابطة المكافحة الجمركية من إلقاء القبض على مجموعة متمرسة بعمليات النصب والاحتيال طالت جرائمها العديد من المواطنين في منطقة جرمانا بريف دمشق بعدما قامت بخداعهم على انها تريد بيعهم “لقى ذهبية أثرية” ثم غافلتهم وسرقت ما بحوزتهم من أموال.

ووفقا لمعلومات حصرية حصلت عليها صحيفة صاحبة الجلالة من مصادر في ضابطة المكافحة الجمركية فإن مفرزة تابعة لها تمكنت بتاريخ /7/9/ من استدراج أفراد مجموعة النصب المذكورة إلى كمين محكم في منزل كانوا يمارسون فيه عمليات بيع وهمية قرب ساحة السيوف في منطقة جرمانا وأسفر الكمين عن إلقاء القبض على عدد منهم وضبط بحوزتهم /25/ ليرة ذهبية أثرية “رشادية عثمانية” فيما توارى شركاؤهم عن الأنظار.

ويشير تقرير الخبرة المنظم من الجمعية الحرفية للصاغة وصنع المجوهرات إلى أن الليرات هي من الذهب الخالص من عيار /21/ بوزن /7.20/ غرام لليرة الواحدة وتتجاوز قيمتها ال/30/ مليون ليرة سورية فيما قدرت مصادر جمركية غرامات قضية الليرات المضبوطة بـ/250/ مليون ليرة سورية.

كما اعترف المقبوض عليهم في إفاداتهم لمفرزة الضابطة الجمركية بوجود /8/ ليرات ذهبية أثرية أخرى حيث تم تنظيم ضبط آخر بها بناء على هذه الافادات وتم تقدير قيمتها بنحو /10/ ملايين ليرة وغراماتها ب/78/ مليون ليرة سورية.

وأكدت المصادر أنه تم حجز الليرات الأثرية وتشميعها بالشمع الأحمر وإرسالها إلى المديرية العامة للآثار والمتاحف لتخمين “قيمتها الاثرية” ليصار لاحقا الى تقدير قيمة الغرامات المتوجة بناء على هذه القيمة وتنظيم الضبط اللازم وتسجيل القضية.

 


صاحبة الجلالة