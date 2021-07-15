عصابة تمتهن سرقة الكابلات الكهربائية من المحولات في دمر ومشروع دمر في قبضة العدالة

في إطار ملاحقة الأشخاص الذين يقومون بالتعدي على الممتلكات العامة، وبخاصة الذين يسرقون الكابلات والأسلاك الكهربائية العائدة للشركة العامة للكهرباء.



ومن خلال المتابعة الحثيثة والمراقبة الدقيقة تمكن فرع الأمن الجنائي في دمشق من إلقاء القبض على عصابة تمتهن سرقة الأسلاك الكهربائية وهم المدعوين ( م. أ ) و( م . س ) و( م . ر ) و(ع. أ ) و( م . أ ) ( و( خ . أ ) صودر منهم مقص حديدي كبير وأسلاك كهربائية محروقة، وضبط بحوزة أحدهم قطعة نقدية مزورة من فئة المائة دولار أمريكي، وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على سرقة كابلات كهربائية نحاسية من شبكة الكهرباء العامة ومن المحولات الكهربائية وأسلاك كهربائية من مداخل الأبنية في محلتي (دمر ومشروع دمر)



كما اعترفوا بتعاطيهم مادة الحشيش المخدر، وسرقة مادة المازوت من المولدات كهربائية، وقيامهم ببيع المسروقات لشخص يدعى ( ر. ع ) والذي القي القبض عليه واعترف بشرائه مادة النحاس من السارقين ضمن محله المعد لشراء الخردة في حي (الورود) دون ترخيص والذي تم تحريه وضبط فيه أكياس تحتوي على كميات من الأسلاك النحاسية المحروقة، وأكبال كهربائية مغلفة، و/21/ غالون ممتلئة بمادة البنزين،حيث صودر منه مبلغ أربعة ملايين وتسعمائة وواحد وعشرين ألف ليرة سورية هو ثمن الكابلات النحاسية المسروقة، كما القي القبض على المدعو (م . ح ) مصدر القطعة النقدية المزورة والذي تبين أنه قام باستدانتها من شخص دون علمه بأنها مزورة.



تم إيداع المبالغ المصادرة لدى مصرف سورية المركزي أصولاً، وسلمت الكابلات والأسلاك الكهربائية للشركة العامة لصناعة الكابلات في دمشق، وتم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهم وسيتم تقديمهم مع المصادرات إلى القضاء المختص .





