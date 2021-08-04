عشرة أعوام على رحيل الفنان فؤاد غازي

كان من أهم الأصوات الفنية في سورية على صعيد الغناء الشعبي والجبلي حيث كرس حياته لهذا المجال منتقياً أجمل ما كتب من الشعر الشعبي ليقدمه على شكل أغان حفظتها الأجيال ورددتها من بعده الكثير من الأصوات، ولعل أغنيتي «لزرعلك بستان ورود» و«تعب المشوار» خير مثال.



صباح الخميس في الثاني من شهر آب عام 2011، ودعت الأوساط الفنية والثقافية الفنان الكبير فؤاد غازي الذي وافته المنية عن عمر ناهز 56 عاماً بعد صراع طويل مع المرض.



كان ثروة فنية كبيرة وهو من أساطير الفن السوري التي ستبقى حاضرة في الوجدان وآثاره خالدة لأنه نموذج مهم من الأصوات السورية الأصيلة، كما كان يتمتع بحضور غير عادي على المسرح من خلال قوة شخصيته وصوته وبراعته في أداء الفن الجبلي، كما أن أخلاق الفنان ورقيه وحضاريته في التعامل مع الناس كانت عنواناً أساسياً في حياته.تميز بطبيعيته وعفويته، ومع ذلك يظهر لدارس الموسيقا بأنه أكاديمي، وهذه ميزة نادرة جداً بأن يجمع المغني بين الأكاديمية في الأداء والشعبية في نوعية الصوت كما أنه يجمع بين القوة والدفء بآن واحد.وقد أطلق عليه أكثر من لقب مثل «ملك العتابا» و«كروان الجبل».مدرسة متكاملة



ولد الفنان الراحل عام 1955 في قرية فقرو في ريف حماة، وعرف في بداية مشواره الفني باسم فؤاد فقرو وانتشر اسمه بين رواد الحفلات الشعبية ولكن عندما تم اعتماده في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، تمت العودة إلى اسمه الحقيقي فؤاد غازي.



بدأ مسيرته في الغناء منذ كان في الخامسة من عمره، ليصبح سفيراً وفياً وصادقاً للأغنية السورية، ومتحفظاً على الغناء بأي لون عربي آخر. كما كان يختار كلمات أغانيه وألحانها بعناية فائقة، وإحساسه الفطري نافس خريجي الأكاديميات والمعاهد الفنية، ومن أجل ذلك أحبه الجمهور لصدق أدائه وعمقه.



استطاع عبر تجربته الغنائية العريقة أن يبني مدرسة فنية متكاملة متخصصة بالفن الشعبي وهو من وضع الخطا الأساسية لهذا الفن في سورية ومشى المغنون من بعده على دربه.



تميز بتقديم مواويل العتابا بإمكانيات صوتية لحنجرة فريدة من نوعها حيث كان تلميذاً مميزاً في مدرسة وديع الصافي كما مروان محفوظ وسمير يزبك.



تميز بتنوع أغانيه، حيث غنى للحب والعاطفة وللوطن وتناول الفلاحين والعمال وكل إنسان بسيط ما جعله مثالاً يحتذى للأجيال التي عايشته وأعقبته.



ذاع صيته في الثمانينيات، حيث جذب صوته أهم الشعراء والموسيقيين لتقديم منجزاتهم من خلال أغانيه ليكون في مرحلة من المراحل أشهر الأسماء في سورية، وكان لقاؤه مع الموسيقار الراحل عبد الفتاح سكر من خلال أغنية «لزرعلك بستان ورود» من أهم مراحل حياته، حيث لاقت الأغنية شهرة كبيرة ثم تبعتها مجموعة من الأغاني الخالدة مع موسيقيين كبار أمثال سعيد قطب وسهيل عرفة وغيرهما.



وبعيداً من الأغاني الشهيرة التي لا يكاد يخلو يوم من تقديمها على الإذاعات المحلية، فقد قدم الراحل مجموعة من حوارات العتابا والتي من الصعب الحصول عليها، حيث سجلت في جلسات مع أصدقائه وتظهر من خلال هذه الحوارات إمكانيات صوتية مذهلة.وعلى الرغم أن الفترة التي غنى فيها فؤاد غازي شهدت منافسة قوية من كبار المطربين العرب، لكنه استطاع أن يسير بحالة من حالات التوازن والتفوق على أقرانه من النجوم، حتى أطلق عليه الراحل الكبير وديع الصافي لقبي «ملك العتابا والموال» و«الصوت الجبلي».



فيلم تسجيلي



تغيب غازي عن الساحة الغنائية والإعلامية فترة طويلة لعدة أسباب، أهمها المرض الذي أصابه والذي استهدف حنجرته ليؤثر بذلك في أيقونة فنه ما جعله يبتعد عن الأنظار.



وفي محاولة لاستحضار مشواره الفني الطويل أنجزت الفضائية السورية فيلماً وثائقياً بعنوان «مسيرة حياة الفنان فؤاد غازي» إعداد وفاء الآغا وعلي حسام الدين وإخراج مهيب بهلول، تناول مسيرة غازي الفنية عبر مجموعة شهادات لكتاب وملحنين وأصدقاء رافقوه في مختلف مراحل حياته، كما رصد الفيلم حياة غازي الشخصية من خلال أسرته ورفاقه المقربين، وتم تصويره بين فقرو ودمشق للإبقاء على مصداقية الفيلم.



بين الغناء والتمثيل



من أشهر أغاني فؤاد غازي نذكر «لازرعلك بستان ورود، صبر أيوب، لا بالله يا أهل الدار، صف الفشك، ما ودعوني، تعب المشوار، خطي يا أهل الله، يا زمان، حلمك علينا يا بحر، بعد زمان، جدولاتك مجنونة، هِيّا هِيّا يا بنيّة، حنّي شوي، يا أم النظرات الحلوة، يا أسمر، عيونك مين الـ علّما، سكنتك قلبي من جمعة، لو بعرف اعزف عالعود، يا بلادي زهورك بستان، على حبك فيقتيني».



كما له عدة تجارب في مجال التمثيل، فشارك في 4 أفلام، هي «حمام الهنا عام 1967، حارة العناتر عام 1980، تفضلوا ممنوع الدخول عام 1984، حارة التنابر عام 2000».





الوطن