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عشرات الضبوط نظمها “تموين اللاذقية” خلال يومين

عشرات الضبوط نظمها “تموين اللاذقية” خلال يومين

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماي المستهلك تنظيم عشرات الضبوط بحق مخالفين في محافظة اللاذقية.

وقالت إنه تم تنظيم 71 ضبطا في اللاذقية خلال اليوم الأحد وأمس السبت، وكانت على الشكل التالي:

* ضبط مزاولة مهنة في غير مكان الترخيص صناعة منظفات.

* ٣٣ ضبط عدم إعلان عن الأسعار شملت مختلف المناطق هنانو والريجة القديمة وقنينص.

* ضبطين عدم تقديم بيان كلفة
* ضبطين نقص وزن ربط الخبز المعد للبيع بحق مخبزي سوكاس وخربة الدنيا

* ضبط نقص مخصصات الدقيق التمويني لمخبز عين البيضا بقصد التهريب

* ضبط حيازة دقيق تمويني لملحمة في مشقيتا

* ضبط عدم تقيد بمواعيد العمل بحق مخبز حيدر حيدر

* ضبط بيع الخبز بدون اعتماد رسمي

* ضبط حيازة مواد منتهية الصلاحية

* ضبط ذبح خارج المسلخ لملحمة الفاضل

* ١٢ ضبط عدم حيازة فواتير

* ٦ ضبوط عدم إعطاء فواتير بالجملة

* ٥ ضبوط عينات غذائية

٤ ضبوط عينات غير غذائية