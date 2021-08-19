عشرات الضبوط التموينية في أسواق حمص

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص عشرات المخالفات خلال جولة على الأسواق في المدينة والريف.



وقالت وزراة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في منشور على فيسبوك إن عناصر المديرية في حمص نظموا ٣٢ ضبطا تموينيا بحق عدد من أصحاب الفعاليات التجارية لارتكابهم مخالفات نص عليها المرسوم التشريعي رقم ٨ لعام ٢٠٢١



وشملت الضبوط مخالفات حيازة وعرض للبيع مواد مجهولة المصدر بحق محلات في حيي الحمرا وكرم الشامي، وقرى قطينة والمزينة ومريمين وإنتاج وتعبئة وبيع خبز تمويني سيء الصنع وكل ربطتين بكيس نايلون واحد بحق مخبزين في حي عكرمة وقرية الهرقل وتقاضي زيادة في سعر ربطة الخبز التمويني وعدم الإعلان عن سعر ربطة الخبز التمويني بحق معتمدين في حيي عكرمة وبابا عمرو.



إضافة إلى مخالفة حيازة وعرض للبيع لحم عجل غير مختوم بالأختام المعتمدة ومذبوحة خارج المسالخ المعتمدة بحق محلين في قرية حسياء وحيازة لحمة مفرومة فاسدة غير صالحة للاستهلاك البشري ومجهولة المصدر.



وأضافت المديرية أن المخالفات شملت أيضاً حيازة وعرض للبيع مواد منتهية الصلاحية بحق محل في حي الميدان ونقص في معلومات بطاقة البيان لمادة بنطال مدرسي بحق محل في حي الزهراء وحيازة وعرض للبيع مقبلات أطفال لا تحمل بيانات بحق محل في قرية الصابونية.



المصدر : وزارة التجارة الداخلية