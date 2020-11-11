عزيز نيسين: 10% من الأتراك ليسوا أغبياء

أكثر ما يستذكره الأتراك اليوم عن نيسين ليس قصصه الساخرة، ولا مقالاته الناقدة العنيفة؛ بل يستذكرون عبارة له قال فيها: "٩٠٪؜ من الأتراك أغبياء" وعندما حاول أحد الصحفيين أن يحرجه، في لقاء تلفزيوني، بالقول: "كيف تصف بالغباء شعباً يشتري كتبك وجعلك ثرياً"، أجابه قائلاً: "هذا يؤكد صحة كلامي، فلو لم يكونوا أغبياء لما اشتروا كتبي وجعلوني ثرياً وأنا أصفهم بالغباء"

كانت تركيا في فترة ما تسعى للحصول على قرض من اليابان كي تنشئ به جسراً معلقاً على البوسفور. وقد طار مسؤول تركي بارز، لا أذكر هويته، ولكنه على الأغلب رئيس الوزراء حينها، إلى اليابان للتباحث حول الأمر. وكان نيسين موجوداً في الطائرة بصفة مراسل صحفي. حطت الطائرة، ونزل الصحفيون قبل المسؤول التركي، كي يأخذوا أماكنهم في المطار. وكان في الاستقبال وزير ياباني، فوقف نيسين إلى جانبه منتظراً اللقاء. وكان إلى جانبهما مترجم ياباني الجنسية. نزل المسؤول التركي ووجد ثلاثة رجال بانتظاره. فاختار نيسين وعانقه عناقاً قوياً معتقداً أنه الوزير الياباني. ياللعواطف الجياشة والمحبة التي أظهرها التركي. خجل نيسين وأراد ألا يحرجه أمام اليابانيين، فعانقه بدوره كي يعتقدوا أنهما صديقان حميمان. لكن العناق طال واليابانيان مذهولان مما يريا، فاضطر إلى الهمس له "سيدي لست أنا الوزير الياباني". عندها أفلته وتشبث بالمترجم، وبدأ عناق طويل آخر. تدخل نيسين مرة ثانية، وهمس له. ولكن هذه المرة سمعه المترجم. أراد المسؤول التركي أن يغطي على غفلته، فقال للوزير الذي يستقبله: "هذان السيدان صديقان عزيزان أعرفهما منذ أن كانا يعملان في بعثاتكم لدينا، وقد اشتقت لهما"