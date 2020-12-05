عرنوس من مرفأ طرطوس: همنا الأول إعادة الصومعة للعمل والتدقيق بسبب الانفجار

اطلع رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس خلال جولة قام بها صباح اليوم إلى مرفأ طرطوس ، على آلية العمل والتفريغ للصومعة المرفئية التي تعرضت للحريق الأسبوع الماضي.



وقال عرنوس : “الغاية من الزيارة، الوقوف على واقع الضرر الحاصل وتقدير حجمه وآليات إعادة الصومعة للعمل بطريقة علمية فنية”، مضيفاً: “لدينا الكوادر الهندسية والتنفيذية القادرة على تنفيذ أعقد الأعمال وأصعبها”.



وتابع عرنوس: “ما يهمنا أولاً هو التدقيق في سبب هذا الانفجار ومعرفته بدقة متناهية، والأهم كيف نعيد هذه الصومعة إلى مجال عملها بالسرعة الكاملة”.



ووجه رئيس مجلس الوزراء الشكر للعمال الذين قاموا بإخماد الحريق بأسرع وقت ممكن، ونوّه بالجهود التحضيرية التي تمكن من معرفة الأضرار المبدئية الحاصلة في هذا الموقع.



كما زار عرنوس العمال الذين أصيبوا في حادثة حريق صوامع الحبوب في مرفأ طرطوس للاطمئنان على صحتهم، ورافق عرنوس في جولته وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي ومحافظ طرطوس صفوان أبو سعدى والمدراء المعنيين.



صفاء علي