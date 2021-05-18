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عراقي يطلق النار على صديقه.. بسبب دعوة على العشاء

في حادثة غريبة شهدتها العاصمة العراقية بغداد، اُصيب مواطن عراقي بطلق ناري في الرأس، على يد أحد أصدقائه، في منطقة البلديات ببغداد.

وبحسب إفادات المصادر الطبية والأمنية المحلية، لوسائل الإعلام، فإن الاعتداء المسلح نجم إثر حدوث شجار وتلاسن حاد، بين الجاني والمجني عليه، على خلفية عدم تلقي الأول "المعتدي" دعوة على العشاء، التي نظمها الثاني "المعتدى عليه" في بيته لمجموعة من أقربائه وأصدقائه.

وتضيف تلك المصادر، أن الجاني لاذ بالفرار بعد ارتكاب جريمته، ولم يتم القبض عليه بعد، وأن المصاب قد تم نقله لمستشفى جراحة الجملة العصبية، في العاصمة بغداد في حالة حرجة، كون الإصابة في منطقة الرأس.