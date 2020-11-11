عدوان تركي على قرى ريف الحسكة

جددت قوات الاحتلال التركي أمس، اعتداءها بالقذائف الصاروخية والمدفعية على قرى في ناحية أبو راسين بريف الحسكة الشمالي.



وأفادت مصادر أهلية، بأن قوات الاحتلال جددت اعتداءاتها بالقذائف الصاروخية والمدفعية على الأحياء السكنية في القرى الواقعة في ريف أبو راسين حيث طال القصف قرى مطمورة وتل حرمل ودادا عبدال وعنيق الهوى ومزرعة جحي بوبي وصفا وبسيس ونويحات وأسدية ما تسبب بوقوع أضرار مادية كبيرة بممتلكات المواطنين.



وأشارت المصادر إلى أن الاعتداءات التركية تسببت بنزوح العديد من الأهالي من قراهم وتشريدهم بين الأراضي الزراعية في ظل هذه الظروف المناخية الصعبة.