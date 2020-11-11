لافروف:حل أزمة اللاجئين يتطلب توقف بعض الدول عن تسييس هذا الملف
الرئيس الأسد: "نعمل بدأب من أجل عودة كل لاجئ يرغب بالعودة"
انطلاق المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين
عدوان تركي على قرى ريف الحسكة
الرئيس الأسد: قضية اللاجئين هي قضية سورية وحلها لايعتمد فقط على الحكومة السورية
دير الزور.. مقتل مسلحين اثنين من ميليشيا “قسد” والأخيرة تعتقل المزيد من المدنيين
نقاط الاحتلال التركي في جبل الزاوية تتجاوز الـ10
المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين ينطلق غداً بدمشق
موقع إخباري يتحرى حقيقة مليارات السوريين المحجوزة في مصارف لبنان
الأسد عشية مؤتمر اللاجئين: عودتهم أولوية
التحالف الأمريكي يرسل تعزيزات عسكرية للحسكة
الرئيس الأسد خلال اتصال مع الرئيس بوتين: العقبة الأكبر بالنسبة لعودة اللاجئين هي الحصار الغربي
بعد انسحاب الاحتلال التركي منها.. أهالي مورك في ريف حماة يعودون إلى منازلهم
ريف حلب.. إصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوة ناسفة في المناطق التي تحتلها تركيا
أسبوعان على غارة "فيلق الشام": لا تغييرات في خارطة إدلب

عدوان تركي على قرى ريف الحسكة

جددت قوات الاحتلال التركي أمس، اعتداءها بالقذائف الصاروخية والمدفعية على قرى في ناحية أبو راسين بريف الحسكة الشمالي.


وأفادت مصادر أهلية، بأن قوات الاحتلال جددت اعتداءاتها بالقذائف الصاروخية والمدفعية على الأحياء السكنية في القرى الواقعة في ريف أبو راسين حيث طال القصف قرى مطمورة وتل حرمل ودادا عبدال وعنيق الهوى ومزرعة جحي بوبي وصفا وبسيس ونويحات وأسدية ما تسبب بوقوع أضرار مادية كبيرة بممتلكات المواطنين.

وأشارت المصادر إلى أن الاعتداءات التركية تسببت بنزوح العديد من الأهالي من قراهم وتشريدهم بين الأراضي الزراعية في ظل هذه الظروف المناخية الصعبة.