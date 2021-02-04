عدوان إسرائيلي يستهدف المنطقة الجنوبية ودفاعاتنا الجوية تتصدى له

تصدّت دفاعاتنا الجوية مساء الأربعاء لصواريخ العدوان الإسرائيلي الذي استهدف المنطقة الجنوبية لسوريا.



وقال مصدر عسكري :”في تمام الساعة 10:42 من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل برشقات من الصواريخ جوــ أرض ــ و أرض ــ أرض مستهدفاً بعض الأهداف في المنطقة الجنوبية ، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها ، واقتصرت الخسائر على الماديات.”



سبق ذلك شنّت “إسرائيل” بالتعاون مع أميركا عدواناً مشتركاً في 13 كانون الثاني/يناير الماضي.



وكشفت مصادر موثوقة للميادين حينها عن تفاصيل العدوان على الحدود العراقية السورية، والذي أدّى إلى استشهاد سوري وإصابة 14 آخرين بجروح.



وفي سياق الحديث عن تعاون بين القوات الأميركية والإسرائيلية في العدوان الأخير، أكد مسؤول استخباراتي أميركي رفيع المستوى لوكالة “أسوشيتد برس” بأن الجولة الأخيرة من الغارات الإسرائيلية نفذت بناءً على بيانات استخباراتية قدمتها الولايات المتحدة.