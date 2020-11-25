عدوان إسرائيلي على ريف دمشق و القنيطرة

أفادت وكالة الأنباء “سانا”، فجر اليوم الأربعاء 25/11/2020، بوقوع عدوان إسرائيلي على منطقة جبل المانع قرب قرية رويحينة جنوب القنيطرة. وأكد مراسل مراسل “سانا”: أن العدوان الإسرائيلي استهدف محيط جبل المانع بريف دمشق”.



ونشر التلفزيون السوري مقطع فيديو يظهر تصدي الدفاعات الجوية السورية للغارات الإسرائيلية في محيط جبل المانع بريف دمشق.



و قد صرّح مصدر عسكري أنه : ” في تمام الساعة 23،50 من لبل 11/24 قام العدو الصهيوني بتوجيه ضربة جوية من اتجاه الجولان السوري المحتل بإتجاه جنوب دمشق ، واقتصرت الخسائر على الماديات .”