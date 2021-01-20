عبور مركز المنخفض ليل الاثنين الثلاثاء وتشكل سيول

أوضحت مديرية الأرصاد الجوية اعتباراً من ساعات بعد منتصف ليل الأثنين الثلاثاء ستكون سوريا على موعد مع عبور مركز المنخفض الذي سيرافقه جبهة باردة ورطبة عالية الفعالية والرطوبة و تحمل أمطار غزيرة الى غزيرة جداً بدءاً من المناطق الساحلية والشمالية الغربية وستؤدي إلى تشكل سيول جارفة وفيضانات في الأماكن المنخفضة نتيجة شدة الهطل بعد منتصف ليل الثلاثاء حتى صباح الثلاثاء وبالتالي هذه الفترة يرجى الأنتباه والحذر من تشكل سيول مؤكدة على اللاذقية وادلب كاملاً وريف حلب الغربي الشمالي .





وأضافت .. سينتقل المنخفض تباعاً للمناطق الوسطى ويحذر من تشكل السيول على الوسطى من فجر الثلاثاء حتى ساعات العصر وستشمل أيضاً دمشق والمناطق الجنوبية ولاحقاً الجزيرة والشرقية بحدة أقل وستكون عامة باختلاف التوقيت ويرافقها انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة وتساقط للثلوج على ارتفاع 1200 م وأقصى شمال البلاد القريبة من الحدود التركية على ارتفاع 500 م وقد تكون الهطولات المطرية ممزوجة بالثلج على ارتفاع 600 م صباح الثلاثاء شمال البلاد .



أما يوم الأربعاء فستكون هناك جبهة قطبية المنشأ ستعبر البلاد وستتركز على المناطق الوسطى والجنوبية وسنخوض بتفاصيلها لاحقاً إن شاء الله بعد ذلك أجواء شديدة البرودة وصقيع وجليد عام بالأنتظار لكن الأهم الأنتباه من خطر السيول بعد منتصف ليل الثلاثاء على السواحل وادلب وريف حلب الغربي ولاحقاً الوسطى والجبهة الماطرة عامة والله أعلم ، أخيراً لا تبخل بنشر هذا المنشور على حسابك الرسمي لتصل التحذيرات للجميع ، تابعونا ودمتم بخير .





الأرصاد الجوية السورية



