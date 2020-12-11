عبور الشاحنات السورية إلى الأردن يخضع للمزاجية

أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد السوري لشركات شحن البضائع الدولي حسن عجم أنه لا يوجد قرار رسمي بمنع عبور الشاحنات السورية إلى الأراضي الأردنية، وما يحصل نوع من المزاجية في عبور السيارات، حيث كان مبرر منع العبور في البداية هو الكورونا والحظر ثم أصبحت الوضع مزاجية لدى الأمن العام الأردني ووضع عقبات بدون أي وجه قانوني، وما يحصل عملية ضغط وتقليص للصادرات السورية وتعطيل وإضعاف تصدير للمنتج السوري.



عجم بين أن هذا المنع يسبب إتلاف البضائع وتأخر وصولها وزيادة التكلفة، ولا يوجد مشكلة بالترانزيت وإنما السلطات الأردنية لا تختم لسائقي الشاحنات.



المصدر: شام إف إم