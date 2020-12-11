مقتل جنديين تركيين وإصابة 6 آخرين شمال سوريا
تركيا تُخلي نقطة مراقبة غرب حلب وتبدأ بتفكيك نقطة جديدة على أوتستراد حلب – دمشق
عشائر شرق الفرات تُعلن توجهها نحو توسيع المقاومة الشعبية ضد الاحتلالين الأمريكي والتركي
القامشلي: 200 شاب ينضمون إلى صفوف القوات الرديفة للجيش
المقداد يتحدث عن تصاعد المقاومة الشعبية ضد الاحتلالين التركي والأمريكي
عين عيسى .. اتفاقات هشة هذه بنودها
سورية تجدد إدانتها للانتهاكات الإنسانية في الجولان السوري المحتل
بدء إضراب عام في الجولان السوري المحتل ووقوع إصابات بين الأهالي جراء اعتداء الاحتلال عليهم
الجيش التركي ينسحب من نقطة مراقبة الراشدين
أنباء عن تفاهمات بين "قسد" وروسيا و الحكومة السورية في عين عيسى بريف الرقة
روحاني: العلاقات بين طهران ودمشق مستمرة بقوة
المقداد وخاجي يعبران عن ارتياحهما لاستمرار التنسيق والتشاور بين البلدين
المقداد: اغتيال «سليماني» و«زاده» كشف الوجه الحقيقي لإسرائيل و أمريكا
كلمة الرئيس بشار الأسد أمام علماء الدين في جامع العثمان بدمشق.
أهالي بلدة الكسرة بريف دير الزور الغربي يتظاهرون احتجاجاً على ممارسات ميليشيا (قسد)

عبور الشاحنات السورية إلى الأردن يخضع للمزاجية

أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد السوري لشركات شحن البضائع الدولي حسن عجم أنه لا يوجد قرار رسمي بمنع عبور الشاحنات السورية إلى الأراضي الأردنية، وما يحصل نوع من المزاجية في عبور السيارات، حيث كان مبرر منع العبور في البداية هو الكورونا والحظر ثم أصبحت الوضع مزاجية لدى الأمن العام الأردني ووضع عقبات بدون أي وجه قانوني، وما يحصل عملية ضغط وتقليص للصادرات السورية وتعطيل وإضعاف تصدير للمنتج السوري.

عجم بين أن هذا المنع يسبب إتلاف البضائع وتأخر وصولها وزيادة التكلفة، ولا يوجد مشكلة بالترانزيت وإنما السلطات الأردنية لا تختم لسائقي الشاحنات.


المصدر: شام إف إم