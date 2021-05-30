عبد الله يبارك للرئيس الأسد

أكد المرشح الرئاسي عبد الله سلوم عبد الله أن جميع السوريين كانوا رابحين بمجرد إنجاز الانتخابات الرئاسية التي تعتبر نصراً جديداً للشعب السوري ولسورية.



وأعرب عبد الله في بيان نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن شكره وعرفانه لأبناء سورية باسمه وباسم حزب الوحدويين الاشتراكيين على حماسهم ووطنيتهم بمشاركتهم في الانتخابات الرئاسية قائلاً:”أنتم الذين عبرتم بكل الصدق والوفاء والانتماء للوطن.. وشاركتم في هذا الاستحقاق الوطني بكامل حريتكم ووعيكم ووطنيتكم.. وكانت صرختكم مدوية في وجه أعداء سورية كما توقعناها”.



وأضاف:”أشكر كل من أدلى بصوته لي.. وأؤكد أننا جميعاً رابحون بمجرد إنجاز هذه الانتخابات التي تعتبر نصراً جديداً للشعب السوري ولسورية”.



وتابع: “نبارك للسيد الرئيس الدكتور بشار الأسد فوزه في الانتخابات.. ونؤكد أننا في حزب الوحدويين الاشتراكيين سنبقى كما كنا دائما.. إلى جانب شعبنا وجيشنا وقيادتنا.. ساعين على الدوام لتعزيز وحدتنا الوطنية حتى تحرير كامل التراب السوري من كل المحتلين الذين دنسوا أرض الوطن ونقول دائما قوتنا بوحدتنا”.