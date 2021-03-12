عاملتان تسرقان ١٠٠ ألف دولار من منزل تعملان به في ريف اللاذقية

ألقى فرع الأمن الجنائي باللاذقية بالتعاون مع شرطة ناحية الهنادي القبض على عاملتين سرقتا مئة ألف دولار من منزل بريف اللاذقية.



وذكرت وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية على “الفيسبوك” بأنه “ادعى أحد المواطنين في قرية الشير بريف اللاذقية بتعرض منزله لسرقة مبلغ مئة ألف دولار”.



وتابعت الوزارة “ونتيجة المتابعة الدقيقة وجمع المعلومات من قبل فرع الأمن الجنائي باللاذقية دارت الشبهات حول (فرح . م) مواليد ٢٠٠٢، (سمية . ش) مواليد ١٩٨٢، اللتان تعملان ضمن المنزل المذكور”.



وأشارت الوزارة إلى أنه “تم إلقاء القبض عليهما وبالتحقيق معهما اعترفتا بالتخطيط المسبق لسرقة المبلغ المذكور على عدة دفعات بطريقة المغافلة وتصريف قسم منه عن طريق أشخاص متوارين”.



وبينت الوزارة بأنه “تم استرداد قسم كبير من المبلغ والأغراض المشتراة بأموال مسروقة وتسليمه لأصحابه أصولاً والتحقيقات جارية والأبحاث مستمرة عن المتوارين وسيتم تقديمهما للقضاء أصولاً “.