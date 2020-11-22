عالم أوبئة روسي يحذر من مرض قاتل يهدد البشرية

حذّر عالم الأوبئة الروسي الشهير، غينادي أونيشينكو، من خطر ظهور أمراض خطيرة قاتلة تهدد البشرية، على خلفية انتشار وباء كورونا المستجد.



وقال أونيشينكو إنه “بسبب القيود المفروضة على الرعاية الطبية الروتينية في العالم، من الممكن تفشي مرض الحصبة، والذي يعتبر وفقاً لتصنيف منظمة الصحة العالمية من أخطر الأمراض المعدية في الوقت الراهن”.



وأشار أونيشينكو إلى أن “الكثير من المؤسسات الطبية بالعالم أعلنت عن تعليق برامج التطعيم ضد الحصبة للأطفال، ومن بينها معهد مردوخ الأسترالي لأبحاث الأطفال في ملبورن”.



وأضاف أونيشينكو “أريد تحذير الدول التي تتخلى حالياً عن الطب الوقائي وعن حملات التطعيم الوطني من خطر جسيم ،هناك خطر تفشي عدوى أكثر خطورة بكثير من كوفيد-19، وفي الطفولة المبكرة”.



وحذر مبعوث منظمة الصحة العالمية الخاص بفيروس كورونا، ديفيد نابارو، الأحد، من موجة ثالثة من جائحة كورونا في أوروبا بداية العام 2021.



جدير بالذكر أن أوروبا شهدت انخفاضاً لفترة وجيزة في معدلات الإصابة بفيروس كورونا قبل أن تعاود الارتفاع مرة أخرى حالياً.