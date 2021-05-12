ظهور ذهب في نهر الفرات بعد جفافه.. ما حقيقة الأخبار المتداولة؟

انتشر خبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن ظهور الذهب في نهر الفرات في سوريا نتيجة انحسار الماء في المنطقة الشرقية.



وللتوضيح، تبين أن الصورة المتداولة لقطعة الذهب مكتشفة في أستراليا وملتقطة سنة 2018 وموجودة صورتها بدقة عالية على موقع Pinterest العالمي.





ولكن هذا لا يعني أن الفرات لم يجف، حيث أعلنت وزارة الزراعة في سوريا أن نهر الفرات شهد انخفاضاً ملحوظاً بمنسوب المياه الأسبوع الماضي نتيجة قيام الاحتلال التركي بتخفيض كمية المياه الواردة من 500 متر مكعب بالثانية إلى 200 متر مكعب بالثانية.



وبحسب الوزارة هذا الانخفاض أدى إلى توقف عدد كبير من المحركات الزراعية عن العمل في محافظة دير الزور، وهذا يشكل ضرراً كبيراً على المحاصيل الزراعية وخاصة محصول القمح إضافة إلى المحاصيل الصيفية كالقطن والخضار الصيفية.