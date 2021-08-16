ظريف يلتقي المبعوث الصيني الخاصّ بالشأن الأفغاني

التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الإثنين، المبعوث الصيني الخاصّ بالشأن الأفغاني للبحث في التطورات في أفغانستان.



وكان الوضع في أفغانستان تدهور مع سيطرة حركة "طالبان" على معظم الولايات في البلاد، ومغادرة الرئيس الأفغاني أشرف غني إلى طاجيكستان.



ودعا المبعوث الخاص لشؤون أفغانستان في وزارة الخارجية الصينية، في وقت سابق، إلى وضع حدٍّ للحرب والعنف في أفغانستان، محمّلاً واشنطن المسؤوليةَ عما وصلت إليه البلاد.



والشهر الماضي، طمأن وفد رفيع من قادة "طالبان"، خلال زيارته الصين، إلى أن الحركة لن تسمح باستخدام أفغانستان قاعدةً لشنّ هجمات تستهدف أمن دول مجاورة أخرى، بينها الصين.



وحذّر أمس الأحد مساعد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، عباس مقتدائي، من موجة نزوح جديدة في إثر الحرب في أفغانستان، مؤكداً أن "بلاده لا تتدخّل في شؤون أفغانستان الداخلية، لكنها تدعم السلام والأمن والاستقرار فيها، وتؤمن بأن الشعب هو الذي ينبغي له أن يحدّد مصيره بنفسه".



وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أكّدت، في وقت سابق، استعدادها لـ"مباحثات متعددة الأطراف بمشاركة واشنطن ورعاية أممية بشأن أفغانستان".