طيران مجهول يستهدف القوات التركية على ريفي الرقة وحلب

نفّذ طيران مجهول "لم تحدد هويته" في ساعة متأخرة من ليل أمس الخميس، سلسلة غارات على ريفي الرقة وحلب، مستهدفاً نقاط تمركز للقوات التركية والفصائل الموالية لها.



وقالت مصادر محلية إن القصف الجوي استهدف قاعدة تركية بين قرية صيدا ومعلق بريف عين عيسى في شمال الرقة، دون ورود أنباء عن حجم الخسائر في صفوف القوات التركية.



وأضافت المصادر أن القصف استهدف أيضاَ رتلاً عسكرياً يتبع للواء عاصفة الشمال "من الفصائل الموالية لتركيا" في قرية كفر خاشر بريف حلب الشمالي، مع تداول عن معلومات عن سقوط 4 قتلى من عناصر اللواء المذكور.



في سياق ذلك، رجّح المرصد المعارض أن تكون الطائرة الحربية التي نفذت القصف "روسية"، مستنداً على معلومات سابقة، تؤكد قيام الطيران الروسي مساء الخميس باستهداف نقاط لفصائل تركيا في قرية عين دقنة بريف إعزاز في شمال حلب.



ويأتي القصف في وقت تشهد فيه جبهة عين عيسى اشتباكات مستمرة بين ميليشيا "قسد" والفصائل الموالية لتركيا، حيث تحاول أنقرة من خلال المقاتلين الموالين لها السيطرة على البلدة الاستراتيجية منذ بداية العام الجاري.