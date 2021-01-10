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طوابير البنزين تعود إلى دمشق بعد تخفيض حصتها

عاد جزء من طوابير السيارات العاملة على مادة البنزين إلى محطات الوقود في دمشق منذ منتصف الأسبوع الماضي وذلك بعد تطبيق قرار تخفيض مخصصات كل محافظة من الوقود منذ بداية الشهر الحالي.

وشمل قرار التخفيض مادة البنزين وبنسبة تجاوزت 45 بالمئة في محافظة ريف دمشق وذلك بعد تخفيض الكمية من 495 ألف ليتر يومياً إلى 225 ألف ليتر، ووفقاً لمصدر في وزارة النفط فإن نسبة التخفيض في محافظة دمشق نحو 30 بالمئة أي أن نسبة التخفيض تتجاوز 225 ألف ليتر يومياً.

وبين المصدر أن نسبة التخفيض تختلف بين محافظة وأخرى وفقاً للكميات المخصصة لكل محافظة، مؤكداً احتمال أن يكون هذا التخفيض لهذا الشهر فقط على أن تعود الكميات إلى طبيعتها مع بداية الشهر القادم.