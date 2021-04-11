طهران.. حادث في منشأة تخصيب اليورانيوم

أفاد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي اليوم الأحد، بوقوع حادث في قسم شبكة توزيع الكهرباء في منشأة تخصيب اليورانيوم في مفاعل نطنز.وقال كمالوندي إنه «لا إصابات أو تلوث إشعاعي في الحادث الذي وقع في نظنز»، مشيراً إلى أن «التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحادث وسيتم الإعلان عن مزيد من المعلومات في وقت لاحق».

وفي تموز 2020، شهد مفاعل نطنز النووي انفجاراً في مبنى تابع له، قالت طهران وقتها إنه «نتج عن عملية تخريبية».



يشار إلى أن مفاعل نطنز لتخصيب اليورانيوم مساحته 100 ألف متر مربع، وقد أنشئ تحت الأرض بـ8 أمتار ومحمي بجدار سمكه 2.5 متر، يحميه جدار آخر خرساني.

بدوره، أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية "علي أكبر صالحي"، أن «بلاده تعد من الدول المنتجة والمصدرة للأدوية المشعة في العالم»، لافتاً إلى أن «إيران تقترب من عتبة صنعنة الطاقة النووية».



وأضاف صالحي أن «إنتاجنا من الأدوية المشعة يزداد كل عام، حيث أنتجنا دواء مشع تبلغ قيمة مثيله الخارجي 15 الف يورو»، مؤكداً أنه «لدى إيران مشروع تترا البالغ قيمة معداته 60 مليون يورو، لإنتاج الأدوية الإشعاعية، وأنه ستفتتح مرحلته الأولى في أيلول المقبل، وهو مشروع فريد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط».



وأوضح أننا «نصدر في الوقت الحاضر الأدوية المشعة إلى الهند ولبنان وسوريا والعراق وبعض الدول الأوروبية، ومن خلال المنشآت والامكانيات الجديدة سنصدر الأدوية المشعة على نطاق أوسع».



واختتم صالحي قوله «لدينا الآن 15 نوعاً من أجهزة الطرد المركزي، حيث نمتلك IR8، وIR9، وIRS، وIR5، وIR7، الناشطة في الوقت الحاضر، وقمنا بتدشين سلسلة كاملة من جهاز الطرد المركزي IR6»، لافتاً إلى أنه «وفقا لقرار البرلمان يجب أن نقوم بإعداد ونصب ألف جهاز طرد مركزي من نوع IR6».



