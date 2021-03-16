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طهران تعرض على دمشق إرسال فريق طبي للعناية بالأسد

أعرب مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي للسفير السوري في طهران، استعداد بلاده لإرسال فريق طبي إيراني للعناية بالرئيس السوري بشار الأسد خلال فترة مرضه بكورونا.

وقال ولايتي خلال لقائه السفير السوري في طهران شفيق ديوب، إن "المرشد يعتبر الأسد شخصية بارزة وأحد كبار القادة على المستوى الإقليمي وجبهة المقاومة، وأن سوريا أحد أعمدة محور المقاومة".

وحمّل ولايتي السفير السوري تمنيات المرشد الأعلى علي خامنئي بالشفاء للرئيس الأسد الذي أعلن إصابته وزوجته بفيروس كورونا.

وكانت صفحة الرئاسة على مواقع التواصل قد أعلنت الاثنين الماضي عن إصابة الرئيس الأسد والسيدة أسماء بفاريوس "كوفيد-19"، مؤكدة أن حالتهما الصحية مستقرة.