طهران.. «إسرائيل» أرادت جر المنطقة إلى حرب باغتيال فخري زاده

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الاثنين، إن إسرائيل كانت تسعى من خلال اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زاده، إلى جر المنطقة إلى حرب.



وخلال مؤتمر صحفي، صرح روحاني إن: «الكيان الصهيوني كان يسعى من خلال اغتيال فخري زاده إلى جر المنطقة لحرب في الأيام الأخيرة من حكم ترامب، و أكد سننتقم لفخري زاده ونحن من نحدد المكان والزمان المناسبين».



من جهته، أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، على «الثأر لدم العالم النووي فخري زاده، من نظام الاستكبار العالمي وفق المنطق العملاني لجبهة الثورة الإسلامية».



يذكر أن العالم النووي محسن فخري زاده كان قد اغتيل في الشهر الماضي، بعد أن تم استهداف سيارته قرب العاصمة طهران، واتهمت الحكومة الإيرانية إسرائيل بتنفيذ عملية الاغتيال.