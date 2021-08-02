طن من الفروج الفاسد في دمشق.. وعلف من الخبز اليابس في إحدى المحافظات!

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في دمشق أمس السبت، سيارة محملة بما يقارب طناً من بقايا “نتر” الفروج الفاسد.



ووفقاً لوكالة “سانا” الرسمية السورية، فإن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق المهندس عدي شبلي، قال: إن “عناصر المديرية خلال جولتهم بسوق الزبلطاني ضبطوا سيارة محملة ببقايا نتر الفروج الفاسد وذات رائحة كريهة وعند إيقافها ادعى صاحبها أنه متجه بها إلى محافظة حمص”.



وأضاف شبلي أنه تم حجز السيارة وإتلاف الكمية الفاسدة التي داخلها بشكل أصولي في مكب النفايات المخصص لذلك، مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حسب المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.

من جهة ثانية، ضبطت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة دير الزور كمية 800 كغ من الخبز التمويني اليابس بمخالفة الاتجار به واستخدامه كعلف.



وذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بسام الهزاع، للوكالة الرسمية المذكورة أعلاه، أنه تم ضبط كميات الخبز اليابس المعد كعلف ضمن سرفيس نقل وتم حجز الكمية وتسليمها لمؤسسة الأعلاف وتنظيم الضبط اللازم بحق الحائزين بمخالفة الاتجار بالخبز التمويني واستخدامه كعلف، مشيراً إلى أنه تم أيضاً حجز السيارة وإحالة المخالفين موجوداً للقضاء.



