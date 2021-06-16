طلاب شهادة التعليم الأساسي ينهون امتحاناتهم

أنهى طلاب شهادة التعليم الأساسي امتحاناتهم لعام 2021 مع تقديمهم اليوم امتحان مادتي اللغتين الفرنسية والروسية فيما تستمر امتحانات الإعدادية الشرعية حتى العشرين من حزيران الجاري.



وأوضحت وزارة التربية أن أسئلة مادة اللغة الفرنسية لشهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية (نظام حديث ونظام قديم) ومادة اللغة الروسية راعت مستويات الطلاب كافة وبلغت نسبة الأسئلة الموضوعية فيها 95 بالمئة.



وكان أكثر من 316 ألف طالب وطالبة بدؤوا في الثلاثين من شهر أيار الماضي التقدم لامتحانات شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية في جميع المحافظات لدورة عام 2021 في 2601 مركز امتحاني.