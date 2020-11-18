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طفل ضحية بانفجار لغم في ريف حلب الشمالي الشرقي

قضى طفل بانفجار لغم أرضي في ريف حلب الشمالي الشرقي، في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا “قوات سوريا الديمقراطية-قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي.

وأفاد “المرصد” المعارض بأنه انفجر اليوم الأربعاء، لغم أرضي في قرية الأوشرية الواقعة في ريف منبج الشمالي الشرقي، شمالي حلب.

كما انفجرت أمس الثلاثاء، قذيفة ضمن منطقة المجري بالقرب من مدينة الميادين في ريف ديرالزور الشرقي الذي تسيطر عليه أيضاً ميليشيا “قسد”، الأمر الذي أدى إلى إصابة طفلين بجروح بليغة، جرى نقلهما إلى المشفى.

يشار إلى أن المناطق التي تسيطر عليها “قسد” تشهد حالة فلتان أمني من اشتباكات بين المجموعات المسلحة وانفجار عبوات ومفخخات إلى جانب انفجار الألغام من مخلفات الحرب.