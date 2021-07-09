طعن فتاة في وسط مدينة الحسكة من قبل أحد أقربائها

أسعفت الفتاة إيمان أحمد خليل تولد ١٩٨٧م إلى مركز اللؤلؤة الطبي بمدينة الحسكة بعد تعرضها لعدة طعنات بأداة حادة على يد أحد أقربائها في ساحة الرئيس وسط المدينة.



وقالت مصادر طبية إن الفتاة كانت بوضع طبي حرج حيث تم نقلها إلى مشفى الحكمة الخاص لتلقي العلاج نتيجة الطعنات العميقة التي تعرضت لها بأنحاء الصدر والبطن.



وبينت مصادر محلية بأن الفتاة تعرضت لهجوم من قبل إبن شقيقها عبر “موس كباس” عند دوار الرئيس، عصر اليوم الخميس، وقام بطعنها أربعة طعنات عميقة، حيث تم إلقاء القبض عليه من قبل عناصر الجيش السوري القريبين من موقع الحادثة.



في حين لا زالت التحقيقات جارية لمعرفة دوافع الهجوم والجريمة والتي تأتي بعد أيام من مقتل فتاتين على يد ذويهما في مدينة الحسكة بذريعة “الشرف” وغسل العار.