الجولة الـ16 انتهت والحكومة السورية تعلق: كان يمكن أن تكون مخرجاتها أفضل
رئيس الحكومة الأردنية: تشغيل معبر جابر الحدودي مع سورية بكامل طاقته
دمشق أمام تحدّي «الجنوب»: طريق شائكة لإحياء التسويات
توقعات برفع سعر ربطة الخبز قريباً بنسبة قد تقارب 100%
رفع سعر ليتر بنزين أوكتان 95 إلى 3000 ليرة سورية
توقعات بارتفاع سعر ليتر المازوت لأكثر من 100%
لافرنتييف:إيصال المساعدات عبر الحدود في سورية تجاوزت فائدتها
«درعا البلد» غير محاصرة وما يجري ترويجه تحريض ممنهج
البحث في أسباب عظمة العرب وانحطاطهم
4 انفجارات مجهولة المصدر داخل قاعدة أميركية في دير الزور
واشنطن تكلف خارجيتها بالملف السوري بدلاً من مجلس الأمن القومي
مسلحي بلدة “الهامة” بريف دمشق يسلمون سلاحهم للدولة
صدور القانون رقم (20) المتعلق بتنظيم تسوية أوضاع المركبات
الاحتلال الأمريكي يسرق دفعة جديدة من النفط السوري وينقلها إلى قواعده شمال العراق
"المصالحة الروسي": الإرهابيون ينقلون حاويات من المواد السامة إلى إدلب

طعن فتاة في وسط مدينة الحسكة من قبل أحد أقربائها

أسعفت الفتاة إيمان أحمد خليل تولد ١٩٨٧م إلى مركز اللؤلؤة الطبي بمدينة الحسكة بعد تعرضها لعدة طعنات بأداة حادة على يد أحد أقربائها في ساحة الرئيس وسط المدينة.


وقالت مصادر طبية إن الفتاة كانت بوضع طبي حرج حيث تم نقلها إلى مشفى الحكمة الخاص لتلقي العلاج نتيجة الطعنات العميقة التي تعرضت لها بأنحاء الصدر والبطن.


وبينت مصادر محلية بأن الفتاة تعرضت لهجوم من قبل إبن شقيقها عبر “موس كباس” عند دوار الرئيس، عصر اليوم الخميس، وقام بطعنها أربعة طعنات عميقة، حيث تم إلقاء القبض عليه من قبل عناصر الجيش السوري القريبين من موقع الحادثة.


في حين لا زالت التحقيقات جارية لمعرفة دوافع الهجوم والجريمة والتي تأتي بعد أيام من مقتل فتاتين على يد ذويهما في مدينة الحسكة بذريعة “الشرف” وغسل العار.