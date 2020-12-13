طريقة العناية بالكمامة القماشية

اغسل الكمامات القماشية بعد الاستخدام بالصابون أو سائل التنظيف ويُفضل استخدام ماء ساخن (لا تقل حرارته عن 60 درجة مئوية) مرة كل يوم على الأقلأو اغسل الكمامة بالصابون/سائل التنظيف وماء بدرجة حرارة الغرفة، ثم اتبع ذلك إما بغلي الكمامة مدة دقيقة واحدة، أو نقعها في محلول الكلور لمدة دقيقة واحدة ثم اغسلها جيداً بالماء بدرجة حرارة الغرفة (ينبغي ألا يتبقى أي أثر سام للكلور على الكمامة)️



-احرص على أن تكون الكمامة خاصة بك وحدك ولا تتقاسمها مع الآخرين



- قد يؤدي استخدام الكمامة إلى خلق شعور زائف بالأمان لدى من يرتديها، مما يؤدي إلى التراخي في اتباع التدابير الوقائية الأخرى مثل التباعد المكاني ونظافة الأيدي.