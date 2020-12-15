طرطوس.. كورونا تغزو المحافظة وأيام صعبة تمر بها

تمر محافظة طرطوس في هذه الأيام بوضع صعب جداً جراء ارتفاع عدد الإصابات بكورونا وزيادة انتشار الوباء في المدينة والريف.



مدير عام مشفى الباسل "اسكندر عمار" صرح إن: «المشفى يقبل يومياً الكثير من الحالات منها ما لا يقل عن خمسة عشر إصابة شديدة الأعراض والباقي بين الخفيفة والمتوسطة».



وأكد أن عدد الموجودين في قسم العزل بالمشفى لا يقل عن سبعين حالة يومياً وكلما شفي بعضهم يتم استقبال أكثر مما شفي منهم.



وفي صحة طرطوس، قال مصدر إن: الإصابات على ساحة المحافظة باتت كبيرة وأن نحو ٢٥% من سكان عدد من قرى طرطوس باتت مصابة بالفيروس خاصة في ريف مناطق طرطوس والدريكيش وصافيتا «المشتى».



في سياق هذا، بين رئيس دائرة الصحة المدرسية "ناظم صالح" أن عدد المصابين بين الكادر التعليمي يرتفع بشكل يومي وقد بلغ هذا اليوم عشرين إصابة في مدارس «رأس الكتان- الجمعاشية- بيت الشيخ يونس- المنصور- مهنية الصفصافة- الشيخ سعد- وادي الشاطر- الهنكار- منير ديب الصناعية- رأس الشغري- تجمع حرفوش- ثانوية الفنون».



وأشار إلى أنه تم إغلاق بعض الصفوف وإعطاء جميع المصابين أو المشتبه في إصابتهم إجازات صحية.