طرطوس: العثور على صاحب معمل بلاستيك “مشنوقاً” بمكتبه.

عُثِر على صاحب معمل لصناعة الأدوات البلاستيكية الزراعية مشنوقاً في مكتبه بالمنطقة الصناعية في محيط مدينة طرطوس يوم الأربعاء.



وأوضح رئيس مركز الطب الشرعي في طرطوس الدكتور علي سيف الدين بلال أنه “عُثر على صاحب معمل بلاستيك للأدوات الزراعية المدعو “م . الحاج علي” مشنوقاً بحبل في مكتبه بالمنطقة الصناعية في محيط طرطوس يوم الأربعاء”.



وذكر بلال أن “المدعو “م . الحاج علي” مواليد 1977 وينحدر من محافظة حلب، ومكتبه الذي وجد فيه مشنوقاً كان يقيم به منذ مدة”.



وأردف بلال أنه “تم الكشف الأولي على جثمان المدعو “م . الحاج علي” في موقع الحادث بمكتبه في المنطقة الصناعية، حيث وُجد معلق بحبل من الرقبة”.



وأشار بلال إلى أنه “تم نقل الجثة إلى مشرحة مشفى الباسل في مدينة طرطوس، حيث تم الكشف الطبي الشرعي من قبل هيئة الكشف، و تبين أن سبب الوفاة هو الشنق بدون وجود مايشير إلى أي علامات عنف أو شدة على كامل الجثة عدا تلم الشنق بعلاماته الحيوية”.



يُذكر أنه خلال شهري أيلول وتشرين الأول الماضيين، عُثِر على شابين مشنوقين بحبل في ريفي صافيتا والدريكيش، ولم يُلاحظ على جثتيهما حينها أي آثار لعنف أو شدة على الجثة، أو ما يشير أو يدل على شبهة جرمية.

تلفزيون الخبر