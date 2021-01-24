طرح فئة 5000 بشكل رسمي للتداول بدءاً من اليوم 24/1/2021

قام مصرف سورية المركزي منذ عدة سنوات بطباعة أوراق نقدية جديدة ووضعها في التداول من فئات (50 – 100 – 200 – 500 – 1000 – 2000) ليرة سورية حيث تم طباعة أوراق نقدية من فئة (2000) ل.س في عام 2015 وتم وضعها في التداول في النصف الثاني من عام 2017 عندما لمس المصرف المركزي حاجة السوق الفعلية لفئة (2000) ل.س، وانطلاقاً من دور المصرف المركزي بمتابعة السوق وتأمين احتياجاته من كافة فئات الأوراق النقدية وبناءً على دراسات قام بها خلال السنوات السابقة ووضعه للخطة الكفيلة لتأمين احتياجات التداول النقدي من كافة الفئات تبين الحاجة لفئة نقدية أكبر من الفئات الحالية المتداولة ذات قيمة تتناسب مع احتياجات التداول النقدي، فقد قام منذ عامين بطباعة أوراق نقدية من فئة (000 5) ل.س لتلبية توقعات احتياجات التداول الفعلية من الأوراق النقدية وبما يضمن تسهيل في المعاملات النقدية وتخفيض تكاليفها ومساهمتها بمواجهة آثار التضخم التي حدثت خلال السنوات الماضية إضافة إلى التخفيض من كثافة التعامل بالأوراق النقدية بسبب ارتفاع الأسعار خلال سنوات الحرب والحصار الجائر على بلدنا الحبيبة والتخلص التدريجي من الأوراق النقدية التالفة لاسيما وأن الاهتراء قد تزايد خلال الآونة الأخيرة.



بناءً عليه، وجد مصرف سورية المركزي أن الوقت قد أصبح ملائماً وفق المتغيرات الاقتصادية الحالية لطرح الفئة النقدية الجديدة وبذلك يكون أضاف فئة نقدية جديدة سيتم تداولها جنباً إلى جنب مع باقي الفئات النقدية المتداولة حالياً اعتباراً من تاريخ 24/01/2021.



مع الإشارة إلى أن المصرف المركزي يعمل على التوازي لإيجاد حلول للنقود من مختلف الفئات من خلال العمل على تحضير البنى اللازمة لعمليات الدفع الإلكتروني بالتنسيق مع الجهات المعنية.



وتتمتع الأوراق النقدية من فئة (5000) ل.س كما سابقاتها بمزايا أمنية عالية يصعب تزويرها أو تزييفها ويسهل تمييزها ومن هذه المزايا:



1- طباعة نافرة تضفي على الورقة خشونة متميزة منها (رقم الفئة – النقوش – التواقيع – علامة للمكفوفين على طرف كل عرض من الورقة النقدية).



2- علامة بشكل نجمة في أسفل يسار الورقة تظهر بلون موحد عند النظر إلى الورقة بشكل مباشر. يظهر رقم الفئة 5000 بألوان متعددة عندما تلوى الورقة.



3- علامة على شكل نجمة تكتمل معالمها الموجودة على وجهي الورقة عند النظر إلى الورقة عبر الضوء.



4- رقم /5000/ مطبوع بحبر مرئي متغير اللون ذو تأثير حركي يتموج شاقولياً بلون ذهبي ذو خلفية ذات لون أخضر فاتح. ويظهر التموج في منتصف رقم الفئة في حال النظر إليها مباشرةً وعند إمالة الورقة النقدية يتحرك هذا التموج صعوداً ونزولاً من منتصف رقم الفئة.



5- على الوجه الخلفي للورقة تخريم مجهري للرقم /5000/ يظهر بشكل عامودي في وسط الجهة اليسرى من الورقة عند النظر إليها بمواجهة الضوء.



6- الصورة المائية (العقاب): شعار الجمهورية العربية السورية ورقم الفئة يظهران عند النظر إلى الورقة في مواجهة الضوء.



7- شريط عمودي فضي لامع ذو تأثيرات حركية ويحتوي على كتابة لأحرف (CBS) مكررة تتحرك عند إمالة الورقة وعند النظر إلى الشريط بمواجهة الضوء يظهر رقم «»5000.إضافة إلى مزايا أخرى خاصة بالمصرف المركزي.





المصدر : صفحة المصرف المركزي الرسمية