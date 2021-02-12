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طبيعة عمل جديدة للصحفيين أقل من ثمن نصف فروج مشوي!!

أسفرت النقاشات والاجتماعات المتتالية بعد المطالبات الملحة على الفوز بقرار اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على تعديل طبيعة العمل الصحفي من 6.5 بالمئة على راتب 2013 إلى 13 بالمئة على الراتب الحالي، وبانتظار أن تأخذ الموافقات مسارها الإداري للوصول إلى وزارة المالية والتطبيق الفعلي.

التعديل الجديد لطبيعة العمل من خلال حسبة بسيطة لراتب صحفي مقطوع فوق 72 ألف ليرة سيصبح التعويض للصحفي من 1700 ليرة إلى ما يقارب 9500 ليرة.التعويض الجديد للصحفيين كان ذا قيمة عند طرحه والمطالبة به قبل سنوات لكن اليوم مع التضخم القائم فالتعويض للأسف أقل من ثمن نصف فروج محمر.الصحفيون في سورية حالهم حال جميع السوريين يعانون من ضيق الحال نتيجة ارتفاع الأسعار وتدني القيمة الشرائية وحجم الحسميات على رواتبهم ومن استكتابهم والتي تصل في العام إلى مبلغ كبير.

 



الوطن