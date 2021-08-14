طبيب يكشف طريقة منع تشكل حصوات الكلى

يحتاج جسم الإنسان إلى كمية أكبر من السوائل النشطة، ويؤدي نقص السوائل إلى التحص البولي (تشكل حصيات في المجرى البولي).



ووفقا لطبيب الأورام والمسالك البولية ياروسلاف بوتابوف، فإن الجسم يفقد في الحرارة كمية كبيرة من الرطوبة. ولكن حتى في الطقس البارد، يجب ألا تقلل من كمية المياه المستخدمة لتجنب حصوات الكلى.



كما أوضح أنه في الطقس الحار، يجب مضاعفة استهلاك المياه تقريبًا. ولكن حتى في موسم البرد، لا تنسوا توازن الماء في الجسم، يمكن أن يصبح نقص السوائل أحد أسباب ظهور التحص البولي. ومع ذلك، بشكل عام، يمكن أن يكون هناك العديد من الأسباب لمثل هذه المشكلة.



وقال الطبيب: “هناك الكثير منها: اضطرابات التمثيل الغذائي والهرمونات وخصائص نمط حياة الشخص وتغذيته – كل هذا يمكن أن يتسبب في ظهور تحص بولي. وأحد الأسباب هو عدم كفاية تناول السوائل”.