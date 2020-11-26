طبيب سوري يكتشف طريقة تجمد فيروس كورونا

تحدث طبيب الجراحة العامة أحمد رسلان ، عن توصله لبرتوكول علاجي لفايروس كورونا بعد قيامه ببحث علمي حول موضوع الأنفلونزا الموسمية والكورونا "covid19"، مشيراً إلى أنه توصل لطريقة علاج شافية تساعد على زوال الأعراض نهائياً خلال 48 ساعة، وتحول فحص pcr للمريض من إيجابي إلى سلبي بعد 5 أيام من بدء العلاج.



وأوضح د.رسلان أن الدواء الذي ابتكره يتم عن طريق الاستنشاق لمدة 30 ثانية، حسب كل حالة وتكرر هذه العملية كل 4 أو 6 ساعات، بحيث لا يتجاوز عددها 10 مرات، ما يساعد المريض على التخلص بعدها من جميع الأعراض.



وبيّن أن هذا الدواء يجمد "الفيروس" ويمنعه من التنقل ضمن أعضاء الجسم، ولا يمكنه من دخول الخلايا وبذلك يساهم بالشفاء.



وأكد د.رسلان أنه تم علاج مئات من مرضى الكورونا ضمن دمشق والمحافظات السورية خارج نطاق المشافي الحكومية وفق الدواء ووصلت نسبة نجاحه إلى 100%، لافتاً إلى أنه اكتشف موضوع البرتوكول عن طريق المصادفة، أثناء إصابته بـ "أنفلونزا" ونتيجة استنشاقه لهذا الدواء.



وذكر الطبيب أنه تقدم بالدراسة العلمية حول هذا الموضوع إلى "هيئة براءة الاختراع" في وزارة التجارة الداخلية، ثم تم تحويلها إلى وزارة الصحة منذ شهرين ومازال الموضوع متوقفاً عند الوزارة.





شام إف إم