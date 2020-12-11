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طبيب سوري : وصلنا إلى ذروة الموجة الثانية لفيروس كورونا

قال عضو الفريق الاستشاري لمواجهة كورونا د.نبوغ عوا : وصلنا إلى ذروة الموجة الثانية بالنسبة لفيروس كورونا وتربعنا عليها والإصابات مستمرة.. والحالات المعلن عنها ليست جميع الإصابات.

وبين العوا أن ،الأرقام المتوفرة لدى وزارة الصحة هي من تراجع المشافي العامة أو خضعت لفحص (PCR).

وأكد أن هناك حالات إصابة بفيروس كورونا نحجرها في المنازل فقط ومعظمها حالات متوسطة الإصابة ولا نحولها للمشافي إلا عندما تصبح حالات شديدة ولديها التهاب رئوي أو قصور تنفسي.

وأوضح أنه مع برودة الطقس تزداد الإصابات بسبب انتشار الرشح الذي تعتبره الناس رشح طبيعي وتخالط بعضها وهو كورونا مما يؤدي إلى ازدياد الإصابات.وأشار العوا أن ، المدارس عنصر أساسي في انتشار الإصابات والأطفال ينقلون العدوى لأهاليهم.

وأكد أنه يجب أخذ بعض المواقف بسبب ازدياد الإصابات.

 

 



شام اف ام