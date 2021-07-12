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طالبيْن في الثانوية العامة يحصلان على العلامة الكاملة بعد معالجة نتيجة اعتراضهما

أعلنت وزارة التربية عن تصحيح علامات طالبيْن في الثانوية العامة بعد اعتراضهما على النتائج التي صدرت مؤخراً، ليحصلا على العلامة الكاملة في الشهادة الثانوية الفرع العلمي.

وذكرت الوزارة بأن الطالب أحمد قابقلي والطالبة غفران آزر بيك حصلا على العلامة الكاملة في الشهادة الثانوية الفرع العلمي، بعد معالجة اعتراضهما على النتائج، وبذلك يصبح عدد الطلاب الحاصلين على العلامة التامة بالفرع العلمي .

وحصل الطالب أحمد قابقلي على المجموع الكامل في الثانوية العامة بفرعها العلمي، بعد تقديمه اعتراض عن نتيجته بمادة الفيزياء.

وقال مدير التربية في اللاذقية عمران أبو خليل: “تقدم الطالب أحمد الدارس في ثانوية الشهيد الكميت ابراهيم بليدي للمتفوقين باللاذقية، باعتراض على نتيجته في مادة الفيزياء التي تنقص عن العلامة الكاملة فيها 5 علامات”.

وأضاف: “بعد دراسة طلب الاعتراض وإعادة جمع العلامات، حاز على العلامة الكاملة في الفيزياء، لينضم بذلك إلى قائمة الطلاب الأوائل على مستوى سوريا في نتائج الثانوية العامة بفرعها العلمي”، بحسب تلفزيون “الخبر”.

وأعلنت وزارة التربية نتائج الامتحانات للشهادة الثانوية بفرعيها العلمي والأدبي في السابع من الشهر الحالي، على أن تصدر نتائج امتحانات شهادة التعليم الأساسي (التاسع) قريباً.