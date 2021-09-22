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طالبة في كلية الطب تختطف طفلتين وتطلب 250 مليون ليرة فدية

أعلنت وزارة الداخلية السورية تفاصيل محاولة اختطاف نفذتها شقيقتان، إحداهما طالبة كلية طب الأسنان، وطلبتا فدية قدرها 250 مليون ليرة (أكثر من 80 ألف دولار).
وقالت الوزارة إنها تلقت بلاغا باختفاء طفلتين آلاء (10 سنوات) ومريم (7 سنوات)، بعد خروجهما من المدرسة في جديدة عرطوز، قبل أن تتلقى العائلة اتصالا بأن الطفلتين لدى جهة خاطفة، والمطلوب 250 مليون ليرة.

وأضافت الوزارة أن البحث قاد إلى أن “باحثة اجتماعية” زارت المنزل وعرضت المساعدة على تأمين مستلزمات المدرسة، ولدى مراجعة كاميرات المراقبة، تم تحديد هويتها وإلقاء القبض عليها.

وفي تسجيل بثته الوزارة، روت علا وهي الطالبة في السنة الثالثة في كلية طب الأسنان، كيف ذهبت مع أختها إلى المدرسة وخطفتا الطفلتين بعدما إقناعهما بأنهما توزعان قرطاسية.

ثم اتصلتا بأهل الطفلتين وطلبتا الفدية.

 


المصدر: RT